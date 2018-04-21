Ялта и Латакия стали побратимами

Памятная доска в Никитском ботаническом саду Крыма, где была высажена аллея оливковых деревьев в честь российско-сирийской дружбы. 21 апреля 2018

Памятная доска в Никитском ботаническом саду Крыма, где была высажена аллея оливковых деревьев в честь российско-сирийской дружбы. 21 апреля 2018

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Крымская Ялта и сирийская Латакия в субботу подписали соглашение о побратимских связях, сообщила мэрия Ялты.

Подписание соглашения состоялось в Латакии. Подписи под документом поставили заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед.

"Несмотря на то, что в стране идет война, побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов. Ялта готова делать все необходимое для развития и укрепления дружбы между нашими прекрасными городами. Со своей стороны мы желаем сирийскому народу победы над террором внутри страны и тиранией со стороны запада, всегда готовы принять и поддержать сирийских братьев в нашем прекрасном городе", — цитирует мэрия Антошкина.

Кроме того, в субботу в Спортивном комплексе средиземноморских Олимпийских игр в Латакии состоялось открытие памятного знака "Аллея российско-сирийской дружбы" и высадка оливковой аллеи.

Оливковая аллея в субботу в это же время была высажена в Ялте в честь российско-сирийской дружбы. В церемонии приняли участие представители САР, участники IV Ялтинского Международного экономического форума и власти Крыма, Ялты, представители Никитского Ботанического сада.

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