Крым станет мостом сотрудничества между Россией и Сирией, заявил Мурадов

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Крым, где в субботу проходит Первая Ялтинская конференция, посвящённая послевоенному восстановлению Сирии, становится мостом между Россией и Сирийской Арабской Республикой, сообщил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

"Крым не только обретает через несколько недель мост. Крым становится мостом сотрудничества между Россией и Сирией, потому что это самая близкая географическая территория, которая, действительно, самым активным образом может быть задействована для выстраивания всех транспортных потоков", — сказал Мурадов, выступая на конференции.

По его словам, все промышленные потоки могут приобрести характер постоянно действующей транспортной линии.

"Мы исходим из того, что эта транспортная линия будет охватывать не только Крымский полуостров и его потребности, но и пойдёт на всю Россию. Именно для этого строится такой мощный автомобильный мост, а в следующем году будет построен ещё и железнодорожный", — сказал Мурадов.

Он также отметил, что в перспективе может быть создана пассажирская линия, которая всегда действовала между Латакией и черноморскими портами, и это был один из популярнейших туристических маршрутов.

"Безусловно, нам надо развивать наши порты и восстанавливать наши возможности… У нас пять серьёзных портов, которые, если они будут жить и развиваться, обретут новые терминалы, контейнерные перевозки, генеральные грузы. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на развитие этих отношений", — сказал Мурадов.

Он отметил, что в продукции Сирии, особенно субтропической продукции, нуждается вся Россия.

"Полагаем, что крымские порты будут в этом смысле более полезными и более загруженными", — добавил он.