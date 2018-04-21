В Госдуме рассказали о работе по импортозамещению американских лекарств

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники будет решаться со следующим составом правительства и Минздрава России.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов сообщил, что пациентское сообщество направит письмо президенту и правительству с просьбой рассмотреть возможность отмены пункта законопроекта о контрсанкциях о запрете ввоза лекарств из США. Пресс-служба Минздрава РФ опровергла причастность ведомства к импортозамещению лекарств.

"Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующим составом правительства и министерства здравоохранения", — сказал журналистам Морозов.

Парламентарий отметил, что обсуждение законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России обострило существующую проблему импортозамещения лекарственных средств.

"Во многих позициях лечения сложных пациентов, редких болезней, онкологической патологии мы до сих пор остаемся зависимы от фармацевтических фирм других стран, и это в любом случае не отвечает национальным интересам и не способствует развитию собственной промышленности", — пояснил он.

Морозов добавил, что граждане РФ ждут от правительства и министерства здравоохранения наряду с другими министерствами четких мер по допуску лекарств на отечественный рынок, усиления работы по контролю качества лекарств и ценовой политики, а также последовательного решения задачи импортозамещения.