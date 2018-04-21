В Госдуме рассказали о работе по импортозамещению американских лекарств

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники будет решаться со следующим составом правительства и Минздрава России.
"Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующим составом правительства и министерства здравоохранения", — сказал журналистам Морозов.
Парламентарий отметил, что обсуждение законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России обострило существующую проблему импортозамещения лекарственных средств.
Морозов добавил, что граждане РФ ждут от правительства и министерства здравоохранения наряду с другими министерствами четких мер по допуску лекарств на отечественный рынок, усиления работы по контролю качества лекарств и ценовой политики, а также последовательного решения задачи импортозамещения.