В Ялте высадили аллею оливковых деревьев российско-сирийской дружбы

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Аллею оливковых деревьев в честь российско-сирийской дружбы высадили представители сирийской провинции Латакия и представители республики Крым в Никитском Ботаническом Саду (Ялта), передает корреспондент РИА Новости.

Участники церемонии – представители САР участники IV Ялтинского Международного экономического форума и власти Крыма, Ялты, представители Никитского Ботанического сада высадили 50 саженцев олив. Одновременно, сообщил журналистам вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, аналогичная аллея высаживается в сирийской Латакии.

"В эти же часы наша делегация от Крыма, от Ялты высаживает аналогичную аллею дружбы в Латакии – город, с которым Ялта устанавливает побратимские отношения. Мне отрадно заметить, что среди Вас много молодежи. Оливковое дерево – дерево мира растет долго, до 4 тысяч лет. И вам, молодому поколению как раз ухаживать за этим замечательным садом", — сказал Георгий Мурадов на церемонии в Никитском Ботаническом Саду (НБС)

"После того, как закончится война в нашей стране, мы начнем восстановление нашей страны. После окончания данного мероприятия будут подписаны несколько соглашений. Огромное спасибо народу РФ, а также президенту России Владимиру Путину за поддержку, за то, что он помог нам освободиться от терроризма, а также за его дружеское отношение с президентом Сирии Башаром Асадом", — сказал присутствующий на церемонии губернатор провинции Ибрагим аль Салем.

Высаженные оливы крымские, сообщил директор НБС Юрий Плугатарь. Сирийцы доставили в Крым свои оливковые деревья, после прохождения всех процедур их обследования и карантина они будут также высажены рядом с крымскими.