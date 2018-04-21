"Выпить иногда хочется". Как проходят встречи анонимных алкоголиков

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. Зло, ад, дно — так бывшие алкоголики говорят о том времени, когда употребляли спиртное. Многих выпивка довела до тюрьмы, болезней, конфликтов с близкими людьми. Некоторые хотят вести трезвый образ жизни, но медицинские методы им не помогают. Тогда на помощь приходит сообщество анонимных алкоголиков — собрания проводятся почти во всех регионах России. В Москве несколько десятков таких групп. Корреспондент РИА Новости отправился на встречу идейных трезвенников и выяснил, что нужно для избавления от пагубной зависимости.

Члены клуба

Тусклый свет, плакаты о борьбе с выпивкой на стенах, стенд с совместными фотографиями в углу — встреча анонимных алкоголиков проходит в комнате на первом этаже панельной многоэтажки на окраине Москвы. Одни участники собрания расположились вокруг стола, другие сидят на стульях вдоль стен. Передают друг другу горячий чай и печенье. У некоторых характерный туманный взгляд и дрожащие руки. Но многие говорят громко и уверенно, хорошо одеты. Кажется странным, что у этих людей есть что-то общее, но их объединяет борьба с зависимостью.

У каждого собрания своя тема — разбор типичных ситуаций, осмысление отдельных эмоций. Эта встреча посвящена гневу в жизни людей. "Я сегодня ехал в лифте со своими коллегами, и меня переполняла злоба", — мое появление прервало рассказ участника, представившегося Андреем. После короткой паузы он с живостью продолжает: "Доллар и евро подорожали, вроде бы санкции на импортный алкоголь вот-вот введут. И что делают мои сотрудники? Они ящиками скупают заграничную текилу, виски, ром. Все их разговоры только об этом. Ну, я-то себя помню. Мне запасы было делать бесполезно — в запое поглощал все".

Андрей гладко выбрит, рубашка тщательно выглажена. Вроде бы у такого человека проблем быть не должно, но он без тени смущения рассказывает о своем прошлом: "Во время отходняков у меня всегда было одно и то же видение. Я лежал в полусне на продавленной кровати, меня переполнял страх из-за наваливающихся проблем, мне было плохо. Я представлял необитаемый остров, где я сижу в увешанной шкурами пещере. В углу — родник из чистой водки, а прямо передо мной — скатерть-самобранка с закусками. Понимаете? Я больной человек. Я не думал, как прекратить такую жизнь, исправить ситуацию, мечтал о бесконечном источнике спиртного".

По словам Андрея, он уже много лет ведет здоровый образ жизни, растит детей. "Но раньше — это было что-то! Я себя называл "человек-триппер". Первый раз в венерическом диспансере побывал в восьмом классе. Надо мной все мужики ржали. А в вытрезвитель попал в седьмом классе. Меня и еще двух товарищей прямо из школы забрали. Так вся моя жизнь и шла".

В контакте с Богом

Болезнью алкоголизм был признан Всемирной организацией здравоохранения в середине прошлого века. По данным медиков, такой диагноз у 1,5 миллиона россиян. В стране уровень потребления чистого алкоголя в 2017 году — 10,3 литра на человека. Показатели снижаются: в 2008-м было 18 литров. Но проблема остается серьезной.

У алкогольной зависимости несколько стадий и много способов лечения. Кто-то решается на полную детоксикацию организма или кодируется, другие пользуются народными средствами, обращаются за помощью к психологу. Запах и вкус спиртного часто вызывают отвращение, но человек помнит чувство беззаботности и эйфории. В результате любая сильная эмоция — гнев, обида, радость — может снова привести в магазин за спиртным. Сообщество анонимных алкоголиков было придумано как раз для того, чтобы свои переживания люди не заглушали привычным способом, а обсуждали с теми, кто их понимает.

Для избавления от зависимости разработана программа "Двенадцать шагов". Фундаментальный принцип — признание проблемы и желание от нее избавиться. Анонимные алкоголики — не религиозная организация, но Бога здесь поминают часто. "Сообщество дало мне самое главное — я нашла контакт с высшей силой, — рассказывает бритая наголо девушка по имени Татьяна. — Мне не помогает хождение по группам, но здесь я получила инструменты для общения с Богом".

Причиной всех своих проблем она называет ярость. "Для меня выражение "зубовный скрежет" не было фигуральным. Я люто ненавидела все, что шло в моей жизни не так, как я хотела. Пуговица оторвалась? Атомная война? Лето наступило? Лето прошло? Черное? Белое? Масштаб проблемы значения не имел. Повод только прикладывался к моему внутреннему состоянию. Чем больше я бухала, тем больше был мой гнев. Только здесь я поняла, как с ним справляться: надо быть честной с собой и окружающими, надо говорить о своих чувствах", — признает она.

Духовные спонсоры

Сообщества анонимных алкоголиков находятся на самообеспечении, в конце каждой встречи собирают деньги на текущие нужды. После нашего заседания общая касса пополнилась на 700 рублей. При этом в беседах нередко звучит слово "спонсор". Так называют духовных наставников, которые сохраняют трезвость продолжительное время. "Меня часто просят помочь, советуются, хотя раньше я сам был регулярным посетителем наркологических диспансеров. Сегодня я шел на работу — красиво одет, солнце светит. По пути к метро проходил мимо помойки, а там валяется мой "боевой товарищ"… Ведь и я мог быть там же, но вот сижу сейчас в тепле с вами, трезвый", — рассуждает строитель Евгений.

Алевтина говорит срывающимся голосом, теребя в руках шариковую ручку: "Я сама уже не пью, хотя выпить иногда хочется. Но моя 14-летняя дочь начинает утро с бутылки пива, и переубедить я ее не могу. У нас из-за этого постоянные скандалы. Месяц назад ее поставили на учет в детскую комнату полиции. Она связалась с компанией отмороженных подростков, которые, кажется, не только пьют, но и наркотики употребляют. Иногда у меня такие мысли крутятся: "Какого хрена у меня такая дочь? Что, мне не могли в небесной канцелярии найти приличного ребенка?" Ну, вот какого дали. Ее сейчас могут закрыть в центр для трудных подростков. Я понимаю, что для нее это лучший вариант".

Встреча длится около двух часов, а заканчивается общей короткой молитвой. Больше всего поражает то, с какой откровенностью участники говорят о своей жизни. Далеко не каждый способен так общаться, но алкоголикам, по-видимому, открыть душу нараспашку жизненно необходимо.