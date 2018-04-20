РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Крупнейший форум интернет-индустрии – РИФ-2018 – завершил свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные тренды IT-мира.
Участники форума обсудили регулирование интернета, искусственный интеллект, города будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете, интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
Показатели отрасли
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам Плуготаренко, Россия входит в десятку стран — лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу Digital Society Index. У РФ седьмое место по степени вовлеченности людей в цифровую экономику.
В 2017 году аудитория мобильного интернета в России впервые превысила десктопную аудиторию: 73 миллиона пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы раз в месяц, 20,9% используют исключительно мобильный интернет.
Руководитель центра интернет технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский, в свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам с сомнительными результатами. "Зачастую для решения той или иной проблемы гораздо эффективнее привлечь дополнительные человеческие ресурсы, нежели тратить время на разработку. Практика также показывает, что для принятия решения достаточно простой продуктовой аналитики", — сказал он.
Образование
Директор Координационного центр доменов.ru/.рф (КЦ) Андрей Воробьев рассказал об исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за последние пять лет в РФ на четверть выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета – с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева, россияне все активнее взаимодействуют с органами государственной власти и местного самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014–2016 годах доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза (до 51,3%). За самой популярной электронной услугой – записью на прием к врачу – обращалась треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).