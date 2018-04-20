Онищенко сообщил о принятии резолюции по итогам конференции по ВИЧ/СПИДу

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщил, что VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, которая проходила в Москве, завершила свою работу и по ее итогам принята соответствующая резолюция.

VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии проходила в Москве с 18- 20 апреля.

"Конференция завершилась, сейчас все разъедутся по домам и я надеюсь, что следующая 7 конференция, принято решение тоже провести ее в Москве, что очень важно. Я думаю, что многое из того, что было обсуждено должно быть реализовано", — сказал РИА Новости Онищенко.

По его словам, в рамках конференции обсуждались вопросы связанные с охватом ВИЧ- инфицированных лечением, вопросы доступности лечения, преодоления стигматизации и дискриминации, последующая социализациям, обсуждались вопросы разработок и эффективности лекарств против ВИЧ- инфекции, производство поливалентных препаратов в РФ, профилактика инфекции.

"Сейчас в нашей стране находится порядка 900 с лишним тысяч ВИЧ-инфицированных. Это большая когорта нашего общества, которая требует к себе особого внимания и эта когорта, которая готова быть социально-активной и наряду с другими гражданами нашей страны участвовать во всех без исключения сегментах экономики, политики, культуры", — сказал Онищенко.

Парламентарий отметил, что в рамках конференции была очень серьезная научная сессия и он надеется, что не далёк тот день, когда эффективность антиретровирусных препаратов позволит очень эффективно, а может быть и полностью излечивать инфицированных людей.

Конференция проводилась по поручению правительства России, организаторами являются объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) и Роспотребнадзор.