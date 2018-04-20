Онищенко сообщил о принятии резолюции по итогам конференции по ВИЧ/СПИДу

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщил, что VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, которая проходила в Москве, завершила свою работу и по ее итогам принята соответствующая резолюция.
"Конференция завершилась, сейчас все разъедутся по домам и я надеюсь, что следующая 7 конференция, принято решение тоже провести ее в Москве, что очень важно. Я думаю, что многое из того, что было обсуждено должно быть реализовано", — сказал РИА Новости Онищенко.
По его словам, в рамках конференции обсуждались вопросы связанные с охватом ВИЧ- инфицированных лечением, вопросы доступности лечения, преодоления стигматизации и дискриминации, последующая социализациям, обсуждались вопросы разработок и эффективности лекарств против ВИЧ- инфекции, производство поливалентных препаратов в РФ, профилактика инфекции.
Парламентарий отметил, что в рамках конференции была очень серьезная научная сессия и он надеется, что не далёк тот день, когда эффективность антиретровирусных препаратов позволит очень эффективно, а может быть и полностью излечивать инфицированных людей.
Конференция проводилась по поручению правительства России, организаторами являются объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) и Роспотребнадзор.