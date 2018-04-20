Колония-поселение в Керчи нуждается в серьезном ремонте, заявил глава СПЧ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Колонии-поселению в Керчи требуется серьезный ремонт, материальная база находится не в надлежащем состоянии, кроме того, наблюдается перелимит, хоть и небольшой, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после посещения колонии.

"Я посетил сегодня колонию-поселение в городе Керчи, пообщался с осужденными, с сотрудниками учреждения. И первое, что бросается в глаза, — что этой колонии требуется серьезный ремонт, материальная база находится не в надлежащем состоянии", — сказал Федотов.

Он высказал надежду, что Совету или постоянной комиссии СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы еще удастся провести выездное заседание, чтобы можно было подробнее ознакомиться с ситуацией в этой колонии.

"Я видел разные колонии-поселения, одни были похожи на обычное рабочее общежитие, а другие были похожи на тюрьму. Я полагаю, что все колонии-поселения должны быть одинаковы по режиму содержания и должны быть намного ближе к рабочему общежитию, чем к тюрьме", — сказал Федотов.

При этом, по его словам, в колонии-поселении в Керчи обнаружилось то, чего он давно не видел ни в одной колонии — перелимит. "Хотя перелимит небольшой — всего на шесть человек, но все равно это факт неприятный", — уточнил правозащитник.

Собеседник агентства сообщил, что один на один побеседовал с целым рядом осужденных. "У каждого были свои проблемы: кто-то жаловался на следствие, кто-то — на суд, кто-то — на условия содержания. Все это надо проверять и прорабатывать", — подчеркнул глава президентского СПЧ.

Были жалобы и на недостаточное медицинское обслуживание, отметил он.

"Например, один осужденный пожаловался на то, что ему была назначена неотложная онкологическая операция, но его не отпустили из колонии. В результате он потерял очередь и теперь операция отложена до конца мая, хотя до этого была назначена на февраль", — сказал Федотов.

Завтра у главы СПЧ запланировано посещение колонии и СИЗО в Симферополе.