Умер космонавт Владимир Ляхов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Советский космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет, говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.

"Девятнадцатого апреля 2018 года на 77-м году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство и сотрудники центра, космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Ляхова.

Ляхов родился 20 июля 1941 года. В 1975 году он заочно окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. На счету Ляхова три космических полета общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут. Он выполнял длительные космические полеты основных экспедиций на орбитальные станции "Салют-6" и "Салют-7".