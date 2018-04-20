В Ростовской области прошли специальные пожарно-тактические учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости. Специальные пожарно-тактические учения прошли во всех муниципалитетах Ростовской области, в том числе в районе стадиона "Ростов Арена", который в этом году примет матчи чемпионата мира по футболу, сообщает правительство Ростовской области.
"Это особенно актуально в свете подготовки региона к чемпионату мира по футболу. Обеспечение безопасности населения, жилья – главное направление деятельности губернатора и правительства Ростовской области", — сказал замгубернатора области Вадим Артемов.
В учениях приняли участие представители всех 55 муниципальных образований области. Особенностью учений стало то, что для каждого муниципалитета были разработаны вводные, присущие данной конкретной территории. В степных районах отрабатывали алгоритм тушения ландшафтных возгораний, в лесных районах — "тушили" верховые и низовые природные пожары.
По инициативе главы региона на Дону для борьбы с пожарами создана группировка сил и средств, насчитывающая около 20 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники. Более 10 тысяч жителей состоят в добровольных пожарных дружинах.
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