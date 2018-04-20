В ЕР попросили Минтранс обосновать запрет на детские коляски в метро

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева направила в Минтранс РФ обращение с просьбой обосновать возможное введение запрета на перевозку детей в колясках в метро, сообщила пресс-служба "Единой России" в пятницу.
"Мною было направлено официальное обращение на имя министра транспорта России Максима Соколова с просьбой обосновать введение запрета на перевозку детей в детских колясках в метро. Возникает ощущение, что авторы нововведения никогда не ездили с маленьким ребенком в метро и не понимают всех трудностей, с которыми сталкиваются в основном мамы. Введение запрета создаст дополнительные сложности для всех родителей и никак не повысит безопасность пассажиров", – цитирует пресс-служба партии слова Окуневой.
По ее словам, в адрес партпроекта поступают обращения от жителей с возмущением о введении подобного запрета. По ее мнению, ребенок, находящийся в коляске в вагоне метро, на платформе или переходах, "наоборот, защищен от посторонних людей".
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ после публичных обсуждений может скорректировать документ, запрещающий перевозку в метрополитене детей в колясках.