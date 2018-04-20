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Общество

Воронежские власти направят 652 млн рублей на новые места в детсадах

16:5420.04.2018
(обновлено: 16:56 20.04.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыЗаседание воронежской областной думыЗаседание воронежской областной думы
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы направят 652 миллиона рублей из числа безвозмездных поступлений в казну региона федеральных средств на создание дополнительных мест в детских садах, сообщает в пятницу заксобрание.

Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / dmitrimaruta
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Депутаты Воронежской областной думы накануне внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов". Как отметил председатель законодательного собрания Владимир Нетёсов, корректировки вызваны увеличением доходов и расходов на 876,5 миллиона рублей. Дефицит остается без изменений.

"Безвозмездные поступления в областную казну федеральных средств в размере 876,5 миллиона рублей будут распределены на реализацию нескольких целей. Так, межбюджетный трансфер объемом 652 миллиона рублей будет направлен на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях", — говорится в сообщении.

Как отмечает облдума, ассигнования из регионального бюджета на софинансирование данной программы в 2018 году составят более 115 миллиона рублей.

Кроме того, федеральные дотации объемом 224 миллиона рублей направят на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рублей. Из резервных средств бюджета области на эти же цели будут привлечены ещё 85,5 миллиона рублей.

Также за счет региональных резервных средств будут увеличены ассигнования на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в районах Воронежской области — в сумме 60 миллионов рублей. Дополнительно 35 миллионов рублей будет направлено на продолжение работ по созданию высокоскоростной защищенной сети передачи данных для школ области.

Вид на Воронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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По словам Нетёсова, Воронежская область стала получателем крупнейшего межбюджетного трансфера на создание ясельных групп среди субъектов РФ. Всего на эти цели на 2018-2019 годы регион получит из федеральной казны 1,4 миллиарда рублей.

"Наша область активно участвует в данном федеральном проекте, добросовестно и пунктуально выполнила все условия, необходимые для предоставления этих средств. Главные требования — это существование региональной программы по созданию дополнительных мест, а также наличие в бюджете области ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства", — сказал Нетёсов.

Всего в Воронежской области в течение двух лет планируется ввести около 4 тысяч дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, из которых 2550 мест – ясельные. В течение 2018 и 2019 годов в регионе будет построено 15 новых объектов.

"В области за последние пять лет была проведена масштабная работа по поддержанию уровня доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, и на сегодняшний день очередность ликвидирована. Только в 2017 году в Воронежской области было построено 7 объектов дошкольного образования на 1560 мест. Сегодня у нас стартует новый этап, который позволит продолжить решение проблемы доступности детских садов в Воронежской области (теперь уже для самых маленьких ее жителей)", — сказал председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов.

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