В России появится социальная реклама о безвозмездном донорстве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Теме массового безвозмездного донорства в этом году посвящен Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы "Новый взгляд", работы победителей появятся на всех уровнях информационных каналов, сообщил президент межрегионального фонда "Мир молодежи" Евгений Мартынов.
В этом году конкурс проходит в девятый раз. Участники соревнуются в двух номинациях — социальный плакат и социальный видеоролик. Аудитория конкурса — молодые люди от 14 до 30 лет, пояснил Мартынов, и выразил надежду, что к конкурсу удастся подключить медийных лиц.
Награждение победителей конкурса пройдет в ноябре.
"Самое главное, чтобы социальная реклама работала, ее видели люди и задумывались о ней. Тема "Ответственный донор" должна быть одной из ключевых сегодня задач и проблем, которая поможет привлечь еще больше людей в направлении массового безвозмездного донорства", — сказал Мартынов.