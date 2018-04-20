Глава Якутии перенес операцию на позвоночнике

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов не был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем, а находится в отпуске после плановой операции по удалению межпозвоночной грыжи, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

"Некоторые СМИ сообщили о моей экстренной госпитализации в Москве якобы из-за проблем с сердцем. На самом деле, во время отпуска после плановой операции по удалению межпозвоночной грыжи, которая благополучно прошла в Южной Корее в этом месяце, вчера я посетил стационар для снятия швов", — цитирует пресс-служба Борисова.

"Это, разумеется, не имеет никакого отношения к сердечно-сосудистой деятельности организма. Со здоровьем, слава богу, у меня всё в порядке. Сожалею, что кто-то так неверно интерпретировал мой визит", — добавил губернатор.

Об уходе Борисова в плановый отпуск якутские власти сообщили 3 апреля.

По информации пресс-службы, в пятницу Борисов находится на работе в представительстве республики Саха (Якутия) в Москве и проведет совещание с главой правительства республики Евгением Чекиным и председателем госсобрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым.