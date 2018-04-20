МЧС предупредило о сильном ветре в субботу в Подмосковье

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду, ожидается в субботу на территории Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Двадцать первого апреля в Московской области ожидается дождь, усиление западного ветра с порывами 20-25 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют жителям региона во время непогоды находиться дома. При этом надо закрыть все форточки и окна, а также проверить надёжность их закрытия. Следует также отключить электричество и газ. Запрещается, кроме того, пользоваться лифтом.

Отмечается, что если сильный ветер застал на улице, надо как можно быстрее укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться от стихии возле стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и под деревьями.