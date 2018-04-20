Строящаяся в Чите лаборатория безопасна, заявили в Россельхознадзоре

ЧИТА, 20 апр — РИА Новости. Лаборатория для работы с возбудителями АЧС (африканской чумы свиней) и иными особо опасными болезнями животных, строительство которой началось в Чите рядом с краевым перинатальным центром, прошла все экологические экспертизы и полностью безопасна, сообщил начальник Забайкальского референтного центра Россельхознадзора, выступающего заказчиком строительства, Сергей Якимов.

Начало строительных работ вызвало волнения среди общественности в Чите. Медики в региональных СМИ возмущаются тем, что лаборатория будет расположена рядом со сразу несколькими медицинскими учреждениями и крупным торговым центром.

"Есть все разрешительные документы, включая санитарно-эпидемиологическое заключение, проект прошёл экологическую экспертизу, есть контракт. Это современная лаборатория европейского стандарта, аналогов которой нет от Новосибирска до Владивостока, у неё полностью закрытый цикл, и она полностью безопасна как для людей, так и для медицинских учреждений рядом", — сказал Якимов.

Земельный участок под строительство ветеринарной лаборатории был выделен в 2008 году, но в федеральную программу удалось попасть в 2017-м. Аукцион на право построить лабораторию по борьбе с опасными болезнями животных прошёл в декабре 2017 года, строительство началось в апреле.