Лишь 32% россиян держат дома средства пожаротушения, выяснили социологи

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лишь 32% россиян держат дома средства пожаротушения, при этом около 90% полагают, что знают, как следует вести себя до приезда пожарных, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам был задан вопрос: "Есть ли у Вас дома (там, где Вы сейчас живете) какие-либо специальные противопожарные средства (огнетушитель, песок, и т д), с помощью которых вы могли бы справиться с огнем до приезда пожарных?".

Вариант "есть" выбрали 32% опрошенных, отрицательно ответили 67%, затруднился с ответом 1%. В Москве и городах с населением свыше 1 миллиона человек показатель ответивших положительно составляет 28% и 24% соответственно, жители сел заводят дома противопожарные средства чаще — они есть у 51% опрошенных в данной категории.

При этом о том, что знают, как следует себя вести и что делать при возгорании до приезда пожарных, заявили 87% россиян, 11% выбрали вариант "не знаю", 1% затруднился с ответом. Верный номер пожарных служб знают 78% респондентов, 17% дали неправильный ответ, 5% затруднились с ответом.

Опрос "ФОМнибус" проходил 14–15 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ, в нем приняло участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.