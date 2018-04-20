Более 40% россиян оценивают работу противопожарных служб как хорошую

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 40% россиян оценивают работу местных противопожарных служб как хорошую, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам был задан вопрос: "На Ваш взгляд, там, где Вы живёте, противопожарные службы (пожарные, МЧС, служба спасения) работают хорошо или плохо?"

Вариант "хорошо" выбрал 41% опрошенных, 33% затруднились с ответом, 17% россиян выбрали вариант "удовлетворительно", 10% — вариант "плохо".

Опрос "ФОМнибус" проходил 14–15 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ, в нем приняло участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.