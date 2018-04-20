В Хабаровске похоронили пятого погибшего при крушении Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр- РИА Новости. Похороны пятого из шести погибших при крушении вертолета Ми-8 прошли в Хабаровске, шестого летчика похоронят в Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

На прошлой неделе вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту было шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших сначала были опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу. К настоящему времени все опознаны. В Хабаровске уже прошли похороны четырех погибших при крушении.

"Прошли похороны пятого летчика. Последнего — Дмитрия Макарова — родные похоронят в Саратовской области", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что родственники забрали тело Макарова после экспертизы, которая подтвердила его личность.