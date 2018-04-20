Инфраструктура Москвы готова к параду на Красной площади, сообщили власти

Репетиция марша, посвященного годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве. Архивное фото

Репетиция марша, посвященного годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Инфраструктура Москвы готова к проведению репетиций и военного парада на Красной площади, завершен ремонт подъездных путей к временному месту размещения вооружений и военной техники на улице Нижние Мневники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ночные репетиции военного парада на Красной площади намечены на 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция — на 6 мая.

"По маршруту движения техники к Красной площади нанесена временная горизонтальная дорожная разметка, которая станет ориентиром для водителей тяжелых боевых машин во время репетиций и самого военного парада. Желтым цветом на Тверской улице размечено пять полос движения шириной по 4,5 метра", — рассказал Бирюков.

Он уточнил, что в районе Манежной площади завершить работы по нанесению временной дорожной разметки планируется в ночь на 20 апреля при благоприятных погодных условиях. В целях сохранения гранитного покрытия в районе Триумфальной площади установят специальный резиновый настил.

Заммэра подчеркнул, что специалисты ГБУ "Гормост" обследовали все пешеходные тоннели по маршруту следования военной техники. "Дефекты, снижающие несущую способность конструкций, отсутствуют. Безопасный пропуск заявленной военной техники возможен", — заявил он.

Бирюков пояснил, что после окончания парада все мостовые и тоннельные сооружения на маршруте движения военной техники будут дополнительно обследованы. "После парада также будет проведен мониторинг дорожного полотна на всем пути следования военной техники для выявления возможных локальных повреждений. При необходимости все дефекты устранят", — отметил он. По информации чиновника, после завершения праздничных мероприятий 9 мая сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" оперативно уберут временную желтую разметку.