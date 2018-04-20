Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018

Инсталляция с символикой чемпионата мира по футболу-2018. Архивное фото

Инсталляция с символикой чемпионата мира по футболу-2018. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор заявил о выявлении 591 случая завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу и 113 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении квалификации, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, по состоянию на 16 апреля проверены более 14 тысяч объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в городах, где будут идти соревнования чемпионата мира по футболу.

"В целом был выявлен 591 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 случаев) и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, проведено 1270 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1558 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 175 исков. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила около 7 миллионов рублей.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.