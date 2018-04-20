Адвокат: запрет арестов без санкции прокурора снизит перенаселенность СИЗО

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запрет арестов без санкции прокурора сократит их число и поможет решить проблему перенаселенности следственных изоляторов, но повысит нагрузку на прокуратуру, считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.

Ранее сенатор Клишас сообщил, что профильный комитет Совета Федерации разработал законопроект, предусматривающий необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу.

"С одной стороны, такие нововведения приведут к тому, что количество лиц, находящихся под стражей, значительно снизится. Это благоприятно для всей сферы правосудия, так как сейчас есть большая проблема с перенаселенностью СИЗО. Из-за этого адвокаты часто не могут попасть к своим подзащитным, а сами заключенные содержатся в плохих условиях", — сказал Старинский РИА Новости.

С другой стороны, считает юрист, дача прокурором согласия на каждое заключение под стражу станет большой нагрузкой на прокуратуру, и в этом свете нововведения должны дорабатываться.

"Например, можно определить категории дел, по которым прокурор будет давать свое согласие на заключение под стражу. В первую очередь речь о делах по экономическим преступлениям, так как, несмотря на все усилия властей, заключение под стражу предпринимателей – распространенное явление", — считает Старинский.