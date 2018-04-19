Госдума заказала исследование по миграции и приобретению гражданства России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума РФ хочет оценить эффективность законодательного регулирования в сфере миграции и приобретения российского гражданства, в том числе соотечественниками, проживающими за рубежом, следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на выполнение до конца октября соответствующего экспертно-аналитического исследования проводит аппарат Госдумы РФ. Максимальная цена контракта – 7,2 миллиона рублей.

В частности, исполнителю в ходе анализа действующего законодательства нужно выявить правовые проблемы приобретения российского гражданства в связи с принятием в Россию Республики Крым.

Госдума также хочет оценить целесообразность расширения категорий иностранных граждан, которым гражданство РФ может быть предоставлено в упрощенном порядке, "в том числе русскоязычных граждан в случае, когда в стране их проживания имеет место вооруженный конфликт или массовые грубые нарушения прав данной категории граждан по признакам национальности, родного языка, вероисповедания и т.д.", указывается в материалах.

В исследовании также должны быть отражены проблемы проверки претендентов на приобретение гражданства РФ на возможную причастность к экстремистской, террористической и иной преступной деятельности.

Кроме того, Госдума РФ хочет изучить положительный опыт и проблемы Германии, Австрии, США, Канады при регулировании вопросов в сфере миграции и приобретения гражданства.