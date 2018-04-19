Правительство одобрило проект о сроке отмены прекращения уголовного дела

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.

Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, поясняется в сообщении.

По истечении одного года такая отмена будет возможна только на основании судебного решения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

Принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования, поясняет правительство. "Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации", — отмечается в сообщении.