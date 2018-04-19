Правительство одобрило проект поправки в закон о статусе военнослужащих

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий равные права на обеспечение жильем военнослужащих-преподавателей, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 151 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.

"Законопроектом предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих — преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих — преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования", — поясняется в сообщении.

Законопроект был одобрен 2 апреля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.