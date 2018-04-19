МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Министерство транспорта с просьбой разъяснить законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Как следует из документа, пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, будет запрещено перевозить детей в детских колясках. По действующим сейчас правилам пользования столичной подземкой, пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах.
"Данная норма является избыточной и противоречит здравому смыслу. Сегодня мы говорим о создании благоприятных и комфортных условий для семей с детьми, в том числе с точки зрения безопасности. Тогда как предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальные угрозы. Так, малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке", — передает пресс-служба слова Кузнецовой.
"Разработчикам следует предложить иные, альтернативные меры, позволяющие родителям с детьми в детских колясках беспрепятственно перемещаться. Мною будут направлены обращения руководству Минтранса России с целью разъяснения предлагаемых запретительных мер, так как они как минимум создадут массу неудобств родителям с малолетними детьми, а как максимум — нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения", — цитирует Кузнецову пресс-служба.
Омбудсмен выразила надежду, что власти регионов, где есть метро, при разработке правил будут исходить в первую очередь из интересов граждан.