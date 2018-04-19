РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Кузнецова прокомментировала инициативу Минтранса о запрете колясок в метро

20:2319.04.2018
(обновлено: 21:13 19.04.2018)
07322
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена. Архивное фотоПассажиры Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Министерство транспорта с просьбой разъяснить законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Пассажиры на станции Московского метрополитена Кузнецкий мост. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Минтранс предложил запретить возить детей в колясках в метро
Ранее в четверг сообщалось, что Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ, которыми, в частности, регламентировано, что пассажирам будет запрещено на территории подземки перевозить детей в детских колясках. Документ находится на стадии публичного обсуждения с 16 апреля по 8 мая текущего года.

Как следует из документа, пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, будет запрещено перевозить детей в детских колясках. По действующим сейчас правилам пользования столичной подземкой, пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах.

"Данная норма является избыточной и противоречит здравому смыслу. Сегодня мы говорим о создании благоприятных и комфортных условий для семей с детьми, в том числе с точки зрения безопасности. Тогда как предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальные угрозы. Так, малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке", — передает пресс-служба слова Кузнецовой.

Работа Центра обеспечения мобильности пассажиров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Москве 80 тысяч маломобильных граждан получили помощь в метро в 2017 году
В пресс-службе отметили, что особенное удивление омбудсмена вызвало то, что данный проект планируют ввести во время объявленного президентом России десятилетия детства, когда государство предлагает меры по поддержке рождаемости для улучшения демографической ситуации. Кузнецова выразила сомнения в том, что предлагаемые ограничения повысят безопасность детей и послужат созданию благоприятных и комфортных условий для семей с детьми.

"Разработчикам следует предложить иные, альтернативные меры, позволяющие родителям с детьми в детских колясках беспрепятственно перемещаться. Мною будут направлены обращения руководству Минтранса России с целью разъяснения предлагаемых запретительных мер, так как они как минимум создадут массу неудобств родителям с малолетними детьми, а как максимум — нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения", — цитирует Кузнецову пресс-служба.

Омбудсмен выразила надежду, что власти регионов, где есть метро, при разработке правил будут исходить в первую очередь из интересов граждан.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена