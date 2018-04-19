В "Мегафоне" считают, что правила хранения данных учитывают мнение отрасли

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утвержденные правительством РФ правила хранения операторами связи данных по "пакету Яровой" учитывают мнение отрасли, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
"Требования являются компромиссными, и проект обсуждался ранее с отраслью. Уровень затрат на реализацию, как мы сообщали ранее, по оценкам "Мегафона", составит 35-40 миллиардов рублей (за 5 лет — ред.)", — сказал представитель компании.
Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков ранее говорил, что компания планирует направить на реализацию закона в 2018 году около 7-8 миллиардов рублей.
Изначально норма должна заработать с 1 июля текущего года, но затем начала обсуждаться ее отсрочка. В январе глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщал, что вступление нормы о хранении пользовательского трафика может быть перенесено с июля на три-четыре месяца.