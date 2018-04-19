В "Мегафоне" считают, что правила хранения данных учитывают мнение отрасли

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утвержденные правительством РФ правила хранения операторами связи данных по "пакету Яровой" учитывают мнение отрасли, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".

В четверг правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой". Так, с 1 октября компании должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток в течение 6 месяцев, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

"Требования являются компромиссными, и проект обсуждался ранее с отраслью. Уровень затрат на реализацию, как мы сообщали ранее, по оценкам "Мегафона", составит 35-40 миллиардов рублей (за 5 лет — ред.)", — сказал представитель компании.

Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков ранее говорил, что компания планирует направить на реализацию закона в 2018 году около 7-8 миллиардов рублей.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна заработать с 1 июля текущего года, но затем начала обсуждаться ее отсрочка. В январе глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщал, что вступление нормы о хранении пользовательского трафика может быть перенесено с июля на три-четыре месяца.