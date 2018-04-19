Россия не готова отказаться от зарубежных лекарств, заявила Скворцова

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия не готова отказаться в полной мере от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на симпозиуме детских хирургов.

Перед открытием симпозиума Скворцова осмотрела выставку российских производителей медицинской техники и товаров, организованную министерством промышленности и торговли РФ.

"Выставка сегодня еще раз нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране", — рассказала Скворцова.

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Володин ранее пояснил, что из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов, из них 90 не имеют российских аналогов, и в отношении них контрсанкции действовать не будут. Он также добавил, что "если будут вводиться какие-то ограничения на поставки (лекарств), то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран".