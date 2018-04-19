В Москве 12 мая пройдет арт-фестиваль "Рисуем Покровский собор"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Арт-фестиваль "Рисуем Покровский собор" Государственного исторического музея пройдет 12 мая, сообщают организаторы мероприятия в четверг.

"Двенадцатого мая 2018 года состоится VIII арт-фестиваль "Рисуем Покровский собор". Каждый год в мае, когда Покровский собор утопает в цветущей сирени, он становится объектом пристального внимания сотен творческих людей, готовых воплотить на бумаге и холсте свое видение символа Москвы и России", — говорится в сообщении.

Фестиваль проводится с 2011 года и собирает всех желающих, независимо от возраста и умения рисовать. Все участники находятся в равных условиях: за 3-4 часа они "с нуля" создают работу в избранной ими технике, отмечается в сообщении.

Организаторы подчеркивают, что фестиваль это живое действо, разворачивающееся на глазах у посетителей музея, а его создателями являются сами участники.

"Увлеченные процессом творцы не обращают внимания ни на дождь, ни на жару. Одни выбирают место в интерьерах храма, другие располагаются на территории собора или на Красной площади. Собор выглядит по-разному в зависимости от погоды, и каждый раз это находит отражение в работах", — добавляется в сообщении организаторов.