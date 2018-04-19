Судебные приставы проведут всероссийскую акцию "Узнай о своих долгах"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первая всероссийская акция "Узнай о своих долгах" пройдет 25 апреля, в ее рамках приставы расскажут, как легко получить информацию о задолженности и какие есть способы оплаты, сообщает в четверг пресс-служба Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

Раньше акция проводилась в отдельных регионах России, а в этом году впервые станет всероссийской.

"В этот день судебные приставы из всех регионов России объединят свои усилия, чтобы рассказать жителям страны о том, как легко можно получить информацию о задолженности и оплатить ее через уникальный информационный сервис ФССП России "Банк данных исполнительных производств" или мобильное приложение "ФССП", не тратя время на личное обращение в службу", — сообщает ведомство.

Акция пройдет в самых популярных общественных местах, в том числе на вокзалах и в аэропортах, что особенно актуально в преддверии майских праздников.