Новому правительству предстоит решить вопрос повышения пенсий, заявил ПФР

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Одна из главных задач нового правительства России в сфере пенсионной политики — это проработка повышения пенсий гражданам, заявил РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Седьмого мая после вступления в должность президента, в соответствии с Конституцией, нынешнее правительство сложит свои полномочия.

"Вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы: и пенсионный возраст, и индексация работающим-неработающим, но самое главное, как повысить пенсии, ведь президент же сказал, что индексация должна быть выше инфляции — это вопросы, которые будут в фокусе внимания нового правительства", — заявил Дроздов.

"Дмитрий Медведев сказал, что вопрос не закрыт", — подчеркнул глава ПФР, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли сейчас возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.