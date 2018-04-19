В Госдуму внесли проект, расширяющий возможности использования маткапитала

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала.
"Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала", — цитирует лидера фракции Сергея Миронова его пресс-служба.
Авторы инициативы напомнили, что с момента запуска программы в 2007 году, сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона семей. При этом средствами распорядились лишь 54,3% их владельцев. Большинство — около 4,1 миллиона семей — использовали деньги для улучшения жилищных условий.
По словам Миронова, вложения маткапитала в образование или пенсионное обеспечение гораздо менее востребованы.
"Принятие нашего законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать", — уверен политик.
Инициативы по маткапиталу
законопроект о праве получать эти средства мачехам и отчимам, усыновившим детей своих супругов от предыдущих браков.
Кроме того, с 2018 года в России действует ежемесячная выплата на рождение первенца. При этом семьи могут получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала.
В декабре Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года.