В Госдуму внесли проект, расширяющий возможности использования маткапитала

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала.

Согласно инициативе, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. При этом приобретаемый дом должен находиться в России.

"Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала", — цитирует лидера фракции Сергея Миронова его пресс-служба.

Авторы инициативы напомнили, что с момента запуска программы в 2007 году, сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона семей. При этом средствами распорядились лишь 54,3% их владельцев. Большинство — около 4,1 миллиона семей — использовали деньги для улучшения жилищных условий.

По словам Миронова, вложения маткапитала в образование или пенсионное обеспечение гораздо менее востребованы.

"Принятие нашего законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать", — уверен политик.

Инициативы по маткапиталу

Это уже не первая за последнее время инициатива депутатов по расширению возможностей использования маткапитала. Так, в марте в Госдуму внесли

законопроект о праве получать эти средства мачехам и отчимам, усыновившим детей своих супругов от предыдущих браков.

Кроме того, с 2018 года в России действует ежемесячная выплата на рождение первенца. При этом семьи могут получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала.

В декабре Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года.