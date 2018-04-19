Минтруд просит выделить 1,5 млрд рублей на ремонт объектов соцобслуживания

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минтруд РФ подготовил законопроект о выделении регионам субсидий на соцпрограммы по строительству или реконструкции объектов соцобслуживания населения в 2018 году на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей, законопроект опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как следует из пояснительной записки к проекту, изменения будут внесены в ФЗ от 5 декабря 2017 года № 363-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Отмечается, что порядка 1,5 миллиарда рублей планируется выделить 17 регионам на социальные программы субъектов РФ, связанные со строительством объектов организаций социального обслуживания населения в 2018 году.

В пояснительной записке говорится, что больше всего средств планируется выделить Республике Крым — порядка 262 миллионов рублей.