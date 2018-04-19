Депутат бундестага восхитился темпами строительства аэропорта в Крыму

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Участник IV Ялтинского международного экономического форума, депутат бундестага Маркус фон Майер заявил, что восхищен темпами строительства нового симферопольского аэропорта.

"Я с 2016 года регулярно сюда приезжаю, я под огромным впечатлением, как можно было построить новый аэропорт (в Симферополе – ред.). Если подумать о берлинском аэропорте в Германии, мы его строим уже много лет, и у нас, конечно, не такие успехи", — сказал Майер, обращаясь к участникам форума.

Новый терминал аэропорта Симферополя, который был построен менее чем за два года, принял первых пассажиров 16 апреля. Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля. Для участия в ЯМЭФ зарегистрировались представители 71 государства, сообщил ранее сопредседатель оргкомитета Андрей Назаров.

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