Путин поприветствовал участников Ялтинского экономического форума

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие вопросы социально-экономической повестки", — отметил президент в телеграмме.

Также Путин подчеркнул, что программа форума нацелена на более близкое знакомство инвесторов с потенциалом юга России, с благоприятными условиями для капиталовложений в его экономику. По его словам, участникам форума предоставляется отличная возможность наладить прямой диалог с российским бизнесом, а также с руководителями федеральных, региональных и местных органов власти, высказать конкретные предложения по совершенствованию делового климата, наметить перспективы наращивания дальнейшего сотрудничества.

"Рассчитываю, что, как и прежде, Форум вызовет большой интерес наших зарубежных партнёров, даст старт новым проектам в высокотехнологических отраслях экономики, в сфере культуры, экологии, туризма, строительства", — добавил Путин в телеграмме.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.