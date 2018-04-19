Медики поддержали инициативу запрета продажи алкоголя и табака беременным

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эксперты-медики, опрошенные РИА Новости, поддержали идею введения штрафа за продажу беременным женщинам алкогольной и табачной продукции.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков. Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

"Я очень одобряю эту инициативу, потому что сейчас идет целенаправленная политика на уровне государства по борьбе с табакокурением, борьбе с излишним употреблением алкогольных напитков, а тем более беременным женщинам, я вообще это считаю недопустимо, это может привести к самым пагубным последствиям вплоть до преждевременных родов, выкидышей, поэтому все верно и очень правильно", — рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.

Заведующий Центра профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев также поддержал данную инициативу и рассказал, к каким последствиям может привести употребление алкоголя и табака во время беременности для будущего ребенка.

"Это очень токсические вещества. Табак очень легко проходит через плаценту. В практике широко известно, что дети, у которых оба родителя курят, фактически рождаются уже зависимыми от табака со всеми проявлениями этой зависимости. Мозг ребенка требует дофаминового (дофамин — гормон "удовольствия") подкрепления в виде табака, поэтому ребенок кричит, испытывает стресс от того, что мать курила. По сути он становится никотиновым наркоманом в утробе, а когда он появился на свет, у него возникают такие проблемы", — рассказал Кутушев.

Он также добавил, что дети, мать которых курила или выпивала во время беременности, физически очень отстают от сверстников: хуже набирают вес, испытывают синдром рассеянного внимания и гиперактивности.