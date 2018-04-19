В Хабаровске похоронили четвертого погибшего при крушении вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Четвертого из шести погибших при крушении вертолета в Хабаровске летчика похоронили в четверг, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Вертолет авиакомпании "Восток" 11 апреля упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны пять человек. Двух летчиков похоронили 14 апреля, еще одного – 16 апреля.

"Сегодня прошли похороны еще одного погибшего. Также известно, что прах одного из летчиков после кремации родственники заберут для захоронения на родину", — сказал собеседник.

Представитель управления по делам ГО и ЧС мэрии Хабаровска сообщил РИА Новости, что сейчас идет сбор документов для того, чтобы начать выплаты семьям погибших, в ближайшие дни этот процесс завершат.

Ранее сообщалось, что из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч каждой семье на проведение похорон. Также авиакомпания "Восток" выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей.