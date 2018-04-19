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Общество

Депутат предложил штрафовать беременных за употребление табака и алкоголя

03:1419.04.2018
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© Depositphotos / SubbotinaБеременная девушка. Архивное фотоБеременная девушка. Архивное фото
© Depositphotos / Subbotina

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков.

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

"В целях защиты здоровья детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей, проектом федерального закона предлагается установить ответственность за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции, а также за розничную продажу беременной женщине табачной продукции", — говорится в пояснительной записке законопроекта, который находится в распоряжении РИА Новости.

В дополнение к данным нормам предлагается "установить ответственность для самих беременных женщин за потребление алкогольной продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также за потребление табака".

Вместе с этим депутат предлагает законодательно установить общий запрет на продажу беременным женщинам табака и алкогольной продукции, а также установить запрет на ее потребление ими.

Беременная женщина на приеме у врача
© Fotolia / Kadmy
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Как следует из текста проекта, за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции предусматривается штраф на гражданина в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, продажу беременной женщине табачной продукции или табачных изделий предлагается наказывать штрафом для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Депутат также предлагает ввести ответственность в виде наложения "административного штрафа в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей" и за нахождение в состоянии опьянения беременной женщины, потребление (распитие) ею алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ либо потребление ею табака.

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"Проектом предлагается установить, что в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной или алкогольной продукции (продавца), сомнения в отсутствии беременности у женщины, приобретающей табачную продукцию (покупателя), продавец обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности у покупателя", — говорится в пояснительной записке проекта.

Кроме того, предлагается закрепить, что перечень соответствующих документов будет установлен уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (например, медицинские справки, выданные не ранее одного месяца до момента покупки алкоголя или табака).

Также проект предлагает ставить "на профилактический учет" тех беременных женщин, которые нарушают запрет потребления алкогольной или табачной продукции.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
А когда уже наконец начнут штрафовать самих депутатов?
03:16
19.04.2018
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RITOR25
Почему человек представляющий часть народа, радеющий за его интересы находиться в неадекватном состоянии на своем рабочем месте? И получает за это неплохую зарплату и массу льгот? И кстати это не тот Петров, который хотел научить русских иностранным языкам, показывая фильмы без дубляжа? Если путаю, извините. И еще мы можем с ним поменяться местами, фантазия у меня богаче!
03:34
19.04.2018
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