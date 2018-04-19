Парламентарий назвал спам-атаку на думские аккаунты хулиганством

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Спам-атака на аккаунты Госдумы — это хулиганство, которое представляет собой попытки нарушить работу официальных аккаунтов палаты "ВКонтакте" и в Twitter, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин (СР).

В среду официальные аккаунты Госдумы "ВКонтакте" и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе нижней палаты — в социальных сетях палаты появлялись около тысячи спам-комментариев в минуту.

"Попытки нарушить работу официальных аккаунтов Государственной думы в социальных сетях являются обычным хулиганством. Те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счет нарушения нормального режима взаимодействия граждан с федеральным парламентом и затруднения получения пользователя", — сказал Левин РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что в этой ситуации аппарат Госдумы должен действовать в соответствии с тем, как полагается реагировать на массовую рассылку спама – взаимодействовать с администрациями социальных сетей.