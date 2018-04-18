Глава Заполярья попросила поддержки СФ для улучшения качества онкопомощи

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Власти Мурманской области намерены за два года вложить около 240 миллионов рублей в модернизацию областного онкодиспансера, однако на более серьезное переоснащение клиники необходимо еще 360 миллионов рублей, регион рассчитывает на поддержку общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, заявила губернатор Марина Ковтун, выступая на "часе субъекта" в Совете Федерации.

Глава региона отметила, что в области довольно высока заболеваемость и смертность от новообразований. Власти разработали комплексный план мероприятий в рамках реализации соглашения с НИИ онкологии имени Петрова. По словам Ковтун, планируется проведение скрининга рака молочной железы, успешно работает современный центр женского здоровья "Белая роза".

"В ремонт и оснащение единственного в регионе онкологического диспансера за последние годы из областного бюджета вложено 64 миллиона рублей. В этом году начнётся реконструкция отделения радиологии с частичной заменой устаревшего гамма-терапевтического оборудования. Всего за два года мы намерены вложить в онкодиспансер 238 миллионов рублей региональных средств", — сказала Ковтун.

Она пояснила, что для полномасштабного внедрения современных методик лечения, увеличения пропускной способности, сокращения негативного воздействия на организм пациентов необходимо более серьезное переоснащение диспансера современным оборудованием. "На это требуется дополнительно 360 миллионов рублей, которых в нашем бюджете нет", — заявила Ковтун.

Она напомнила, что в послании Федеральному Собранию президент РФ поставил задачу запустить общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период. "Такая программа сейчас разрабатывается, и мы очень надеемся на федеральную поддержку в её рамках", — добавила губернатор.

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