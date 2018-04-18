Депутат назвал возможную причину спам-атаки на Госдуму в соцсетях

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спам-атака на аккаунты Госдумы в соцсетях "ВКонтакте" и Twitter может быть связана с разработкой в России закона о контрмерах в отношении США, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.
"Во-первых, это связано, скорее всего, наверное, с законом, который будет рассматриваться в первом чтении 15 мая. Это закон о санкциях против США, и естественно, я думаю, это один из тех моментов, которые позволили хакерам осуществить эту атаку на наши ресурсы", — сказал Деньгин РИА Новости.
"Последнее время ведется целая череда, целая вереница вот этих атак на все сайты министерств и ведомств, поэтому принятие подобного закона, наверное, один из тех моментов, почему бы не атаковать, почему бы не показать уязвимость, ну вот мы вот так попытаемся остановить (принятие закона)", — добавил парламентарий.