МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сотрудник МИА "Россия сегодня" Борис Милованов представит свой короткометражный фильм в рамках ежегодного альманаха Global Russians в Российском павильоне на Каннском кинофестивале.

Ранее компания Роскино объявила отбор короткометражных фильмов для включения в ежегодный альманах Global Russians. Тема альманаха этого года — "Москва в движении". Для участия в конкурсе допускались игровые фильмы длительностью до 60 секунд, которые необходимо было выложить в Instagram. Проект Global Russians создан в 2011 году.

"В нашем фильме мы рассказали про один день необычного человека в необычном городе. Мы снимали этот ролик изначально для себя. Это была идея Алины Григорьевой, которая и снялась в нем", — сказал Милованов РИА Новости в среду.

Он рассказал, что ролик снимали около восьми часов, причем обошлись своими силами и сняли его вдвоем. "Мне нравится, что когда смотришь на героиню, у тебя создается реальное впечатление, что за ней стоит какая-то история", — отметил режиссер.

В прошлом году Милованов представлял свою короткометражку "Зараза".

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А, — Международный Каннский кинофестиваль. Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт.

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