Минздрав призвал запретить розничную продажу дешевых суррогатов алкоголя

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минздрав России в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагает запретить розничную продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей.

"Запрет розничной продажи дешевых спиртосодержащих жидкостей, потребляемых населением в качестве суррогатов. Сохранение законодательного запрета на дистанционную продажу алкогольной и табачной продукции, запрет дистанционной продажи дешевой спиртосодержащей продукции, потребляемой населением в качестве суррогатной алкогольной продукции", — говорится в обновленной версии стратегии (есть в распоряжении РИА Новости).

Также Минздрав выступает за планомерное увеличение акцизов на алкогольную продукцию темпами, превышающими инфляцию.

Кроме того, предлагается повышение акцизов на крепкую алкогольную продукцию, предусматривающее увеличенную ставку акциза на крепкий алкоголь и спиртосодержащую продукцию по сравнению со слабоалкогольной, "с одновременным усилением мер по недопущению производства и реализации нелегального алкоголя".