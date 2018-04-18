Мединский предложил Церетели провести мастер-класс для детей в "Сириусе"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил президенту Российской академии художеств (РАХ) Зурабу Церетели провести мастер-класс в образовательном центре "Сириус".

Образовательный центр "Сириус" в Сочи, учрежденный по инициативе президента России Владимира Путина в июне 2015 года, ставит своей целью выявление, развитие и профессиональную поддержку одаренной молодежи из всех регионов России.

"Почему Зураб Константинович (Церетели) никогда не приезжает в "Сириус"? Там только Андрияка (Сергей Андрияка – художник-акварелист, ред.) мастер-классы дает в Сочи… Вам надо выступить с лекцией или мастер-классом. Там самые талантливые дети", — сказал Мединский на совещании в Минкультуры в среду.

Церетели положительно отозвался на это предложение. "С удовольствием", — сказал он.