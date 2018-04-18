Роскомнадзор отчитался о проверке IP-адресов "Почты России"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роскомнадзор продолжает проверку сообщений о якобы массовом отключении ряда ресурсов при ограничении доступа к мессенджеру Telegram и отчитался о проверке доступности IP-адресов "Почты России" и других ресурсов, сообщает ведомство в среду.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google. После этого появилась информация о сбоях в работе некоторых сервисов.

"По сообщениям, опубликованным на интернет-ресурсах и поступившим на "горячую линию" Роскомнадзора, проведена проверка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 15.00 мск находятся в доступе IP-адреса "Почты России", а также ряд других ресурсов. Полный перечень проверенных ресурсов и IP адресов опубликован на сайте Роскомнадзора, однако он работает с перебоями из-за зафиксированных DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы.

Ведомство также напоминает СМИ о необходимости "тщательной проверки информации", публикуемой в социальных сетях и иных интернет-ресурсах на тему ограничения доступа к Telegram.