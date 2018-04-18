Минздрав выступил за запрет рекламы "вредных" продуктов с участием детей

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минздрав РФ в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагает запретить рекламу пищевой продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, искусственных трансжиров, добавленных простых сахаров и соли, направленную на детей и с их участием, об этом говорится в обновленной версии документа, которая есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности он добавил, что в России в последние годы наблюдается рост случаев "избыточного веса и ожирения" среди детей.
"Нам надо принимать, безусловно, меры, чтобы остановить этот процесс, хотя бы перестать рекламировать на экранах", — считает представитель Минздрава.
К продуктам, содержащим вредные добавки, Ипатов отнес, в частности, шоколад и майонез. При этом, как отметил эксперт, процентное содержание жиров и трансжиров производителями на этикетках не указывается.