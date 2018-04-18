В Тюменской области проверили более 70% торговых центров

ТЮМЕНЬ, 18 апр — РИА Новости. В Тюменской области прошли 413 проверок торговых и торгово-развлекательных центров, других мест с массовым пребыванием людей, проверены 70% объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.
По его словам, особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу систем оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, отделку стен и полов. Проверяют также, знает ли персонал, как действовать в случае возникновения пожара. Кроме проверок проводятся профилактические мероприятия: инструктаж персонала и тренировки по эвакуации посетителей.
"Если выявлены серьезные нарушения, то необходимо оперативно принять меры по их устранению. Никто не вправе подвергать риску жизни людей", — заявил глава региона Владимир Якушев.