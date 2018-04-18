МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России необходимо создание образовательных программ по цифровым технологиям, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Сегодня наша страна находится в активной фазе цифровой трансформации, которая затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает и серьезные изменения в системе образования. Необходимо создание образовательных программ на разных уровнях – от базовых пользовательских до профессиональных, которые необходимы для ведения цифрового бизнеса", — сказал Левин, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ-2018).

Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и технологиям,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. "Возможно, тем IT-компаниям, кто еще не участвует в подобных проектах, целесообразно интегрироваться в такого рода деятельность с целью получения квалифицированных кадров и продвижения отечественных брендов среди будущих специалистов", — полагает депутат.

Левин добавил, что в настоящее время работа по повышению цифровой грамотности населения ведется также организацией по защите интернет-пользователей – РОЦИТ, а органами исполнительной власти рассматривается возможность введения уроков цифровой грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99 пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.

"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического восприятия информации являются важными и обязательными навыками для жизни в современном мире", — резюмировал депутат.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018).