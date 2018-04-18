Омбудсмен поможет оформить опеку над дочерью арестованных в Паттайе россиян

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Родственникам дочери Николая Рыбалова, арестованного полицией Таиланда по подозрению в ограблении обменного пункта и жестоком избиении женщины-кассира, помогут в оформлении документов об опекунстве над девочкой, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Дочь Рыбалова и его жены, арестованной по подозрению в соучастии в преступлении, помощи мужу в попытке скрыться от правосудия, в понедельник была передана полицейскими властями Таиланда в детский приемник полиции для временного содержания. Россияне, проживающие в курортном городе Паттайя, где до ареста более трех месяцев жила семья Рыбалова, сразу после этого обратились в посольство РФ с просьбой помочь быстро оформить необходимые документы для вывоза ребенка из Таиланда в Россию. Девочка прилетела в Новосибирск вечером во вторник регулярным рейсом авиакомпании S7 из Бангкока. Из Новосибирска она должна была направиться в Челябинск.

"Девочка уже прибыла в Россию, сейчас находится с родственниками, но в Челябинск пока не прилетела. В данный момент решается вопрос об оформление опекунства, сотрудники аппарата уполномоченного помогают семье в сборе всех необходимых документов", — сказала она.

Буторина уточнила, что лично находится в постоянном контакте с родственниками, передала им все свои координаты. "Мы окажем девочке всю необходимую помощь, в том числе психологическую, если она потребуется", — отметила она.

В настоящее время родственники, а у девочки есть и бабушка, и дедушка, решают, кто станет опекуном ребенка, добавила детский омбудсмен.