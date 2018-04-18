Глава Крыма рассказал, как относится к сравнению с Че Геварой

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никогда не ставил себя на одну ступень с легендарным латиноамериканским революционером Эрнесто Че Геварой.

Сын Эрнесто Че Гевары — Эрнесто Гевара в среду открыл в Симферополе выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу.

"Я с уважением отношусь (к Эрнесто Че Геваре), человек отдал жизнь за свои принципы и идеалы, не побоялся выступить. У меня только чувство гордости, и пока не достоин имени великого легендарного революционера. Я никогда себя не сравнивал и на одну ступень не ставил. Так получилось, в жизни такие события были", — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к подобному сравнению.

Аксенов является одним из лидеров "Крымской весны", по итогам которой произошло воссоединение полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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